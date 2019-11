Oltre mille visitatori a Carpi per l'ottava edizione di Moda Makers

Oltre mille presenze all’8^ edizione di Moda Makers, il grande appuntamento delle aziende del tessile-abbigliamento del Distretto di Carpi che per tre giorni, dal 12 al 14 novembre, hanno proposto ai compratori provenienti da tutto il mondo le proprie creazioni per la Autunno/Inverno 2020/21.

Palpabile la soddisfazione tra le aziende espositrici e gli organizzatori, innanzitutto per il numero dei visitatori – oltre mille presenze – che confermano l’interesse per la manifestazione che da quattro edizioni ha trovato sede fissa nel Carpi Fashion System Center di via dell’Agricoltura, location più capiente, tanto da poter ospitare 64 ditte, e infine per il ‘brand’ Moda Makers, ormai impostosi come una delle principali manifestazioni per la moda programmata a livello italiano ed europeo.

Il numero finale delle presenze ha confermato l’andamento positivo già rilevato nei giorni scorsi: a evento terminato, si registra una conferma dell’interesse internazionale per Moda Makers.

Rivelatasi dunque vincente la formula che, grazie alla collaborazione tra le PMI del territorio, le associazioni di categoria e le istituzioni, ha riunito nel medesimo spazio le oltre undicimila proposte moda di confezione, maglieria, tagliato, camiceria e capispalla.

In crescita i visitatori – il 60% circa dei quali era composto da buyer e loro agenzie, la restante parte da addetti ai lavori quali fornitori, giornalisti e fotografi – rispetto all’edizione precedente, provenienti da decine di Paesi tra i quali, oltre all’Italia, si conferma in testa il Giappone, seguito da Spagna, Belgio, Germania, Portogallo, Russia, Hong Kong, Olanda, Stati Uniti, Grecia e Irlanda.

Apprezzata anche la sfilata che, organizzata da RC Fashion, ha avuto luogo mercoledì 13 novembre nella cornice de ‘La Baracca sul mare’, sede dell’azienda ‘Daniela Dallavalle’.

Prima dell’edizione estiva di Moda Makers, che si svolgerà dal 12 al 14 maggio 2020, il prossimo appuntamento di Carpi Fashion System in programma sarà l’Incoming del 26 e 27 novembre, con gli incontri B2B tra aziende partecipanti e operatori esteri che si svolgeranno sempre presso il Carpi Fashion System Center di viale dell’Agricoltura.

Moda Makers è un evento realizzato dal Consorzio Expo Modena che la organizza per conto di Carpi Fashion System, il progetto di valorizzazione delle aziende del Distretto moda promosso da CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia e dal Comune di Carpi, insieme alla Camera di Commercio di Modena e con il determinante contributo di Fondazione CR Carpi.

