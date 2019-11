Politica e anzianità: arriva a Modena il 1° Festival della Longevità

E’ promosso dall’associazione di volontariato Auser e dal sindacato pensionati Spi Cgil di Modena il 1° Festival della Longevità martedì 26 novembre, che si svolgerà la mattina dalle ore 9 alle 13 presso il salone Corassori della Cgil di Modena (piazza Cittadella, 36).

L’iniziativa è rivolta ad una platea di circa 200 tra attivisti e volontari di Auser e Spi, ed è aperta a tutta la cittadinanza.

Introduce i lavori Michele Andreana presidente Auser e a seguire la tavola rotonda con diversi ospiti: Enrico Campedelli consigliere regionale Emilia Romagna, Roberta Gatti direttore generale Asp Area Nord, Marco Franchini amministratore unico Asp Terre di Castelli, Simone Pelloni sindaco di Vignola-coopresidente Conferenza territoriale socio-sanitaria, Tamara Calzolari assessore politiche sociali e sanitarie Comune di Carpi, Michele Andreana presidente Auser Modena, Manuela Gozzi segretario Cgil Modena, Sauro Serri segreteria Spi Cgil Modena, Roberta Pinelli assessore Politiche sociali Comune di Modena.

Il Festival della Longevità - che i promotori si propongono di rinnovare nei prossimi anni facendone un appuntamento periodico annuale nel mese di novembre - è l’occasione per verificare lo sviluppo delle politiche sul territorio per favorire l’invecchiamento attivo delle persone. Facendo dell’anzianità una fase non residuale della propria vita, ma una parte della vita di buona qualità e quindi facendo della longevità un’occasione per vivere la propria vita il meglio e il più a lungo possibile.

Attualmente, in provincia di Modena 1 su 4 cittadini sono ultra65enni, in regione Emilia Romagna gli ultra 84enni dovrebbero aumentare dal 3,3% al 6,2% nel 2045 e toccare il 9,3% nel 2065, con un costante processo di invecchiamento della popolazione.

Nel 2032, in Italia la condizione di anziano potrebbe riguardare 1 italiano su 3 e avvicinarsi in numero assoluto ai 20 milioni. In Emilia Romagna la tendenza sarà simile a quella nazionale (dati dall’indagine “2032: idee per la longevità” che rielabora dati Istat, a cura di Gianluigi Bovini, Editrice Socialmente 2018).