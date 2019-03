Il "6 Nazioni" della bistecca fiorentina al ristorante Green Village

Il Ristorante Grreen Village ospita il "6 NATIONS della BISTECCA alla FIORENTINA", in gara per 3 weekend 6 nazioni per altrettante razze bovine selezionate.

15, 16 e 17 Marzo 2019 :

Angus Prime IRLANDA (Selezione Platinum)

La carne bovina di prima qualità "Prime" dall'isola verde. Grazie alle condizioni climatiche ideali dell'Irlanda, il bestiame rimane all'aperto da marzo a settembre.

L'alta umidità e la pioggia continua, mantiene l'erba rigogliosa e verde e la rende una base ideale per il foraggio. Da qui nascono questi manzi che producono una carne dal sapore straordinario, rossa e succosa.

VS

Scottona BAVARESE.

Si tratta di femmine che non hanno ancora partorito, allevate fino a massimo 25 o 28 mesi. Alimentate solo con favino, orzo e avena, che propongono una carne particolarmente tenera e saporita.

22, 23 e 24 Marzo 2019 :

Scottona PRUSSIANA - DRY AGED al Sale e Alghe Marine.

É una razza bovina di altissima qualità. Si tratta di femmine che non hanno ancora partorito, caratterizzate da una carne e da una marezzatura straordinaria. Proviene da piccoli allevamenti della parte più Settentrionale e Orientale della Polonia, regione dalla grande tradizione di produzione di carne, che nel caso propone marezzatura e sapori davvero unici.

VS

Vedella Catalans - Scottona SPAGNA allevata a Pascolo – Marezzatura 4/5

Sono animali rustici e resistenti. Si alimentano di foraggi verdi, e questa alimentazione è completata, in determinate epoche dell’anno, da foraggi secchi. Il prodotto finale è una carne dalle tonalità che oscillano tra il rosa e il rosso brillante, con venature di grasso intramuscolare. Si tratta di una carne di grande qualità, tenera e saporita.

29, 30 e 31 Marzo 2019 :

Aberdeen Angus SCOZIA - Marezzatura 4/5

L’Aberdeen Angus è un antichissima razza bovina da carne, la più allevata nel mondo, che prende il nome dalla zona della Scozia di cui è originaria. La carne si presenta delicata e morbida ed è ricca di grasso di marezzatura. La carne di questi bovini è molto saporita, con un tocco di dolcezza che arriva dall’erba di cui gli animali si sono nutriti.

VS

Limousine ITALIA allevata a pascolo nelle Langhe Piemontesi

Bovino robusto e dal carattere energico, nasconde sotto il manto rosso fromentino vivo una carne tenera, magra e dall’aroma invitante, perfetta per essere grigliata.

SEMIFINALE e FINALE per eleggere la Vincitrice

1 PIATTO con 2 BISTECCHE ALLA FIORENTINA (1,2Kg VS 1,2 Kg)

(provenienti da 2 Nazioni) Frollate 30+ per 4 persone (27,50 € a testa) oppure per 2 carnivori coraggiosi! Posti Limitati e prenotazione obbligatoria