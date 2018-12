Fine settimana culturale con la 60° Fiera del Libro tutta al modenese

Torna nelle vie del centro LibriaMOdena 2018, la fiera del libro tutta al modenese giunta alla sua 60° edizione, in programma per sabato 8 e domenica 9 dicembre 2018. L'evento si terrà in Piazza Grande, sotto ai portici di Palazzo comunale e nella Sala dei Passi perduti, dove si potrà assistere alle presentazioni di svariati libri, che potranno acnhe essere acquistati.

Per la giornata di sabato 8 è prevista la distribuzione gratuita del settimo numero del catalogo di informazione libraria dell’AEM, contenente le ultime novità editoriali degli associati e i racconti finalisti del 3° Concorso letterario a tema “Modena 1948”, che continuerà anche il giorno seguente.

Le presentazioni si terranno domenica 8, a partire dalle ore 10.00 con la presentazione e anteprima dei racconti selezionati al 3° Concorso letterario dell’AEM a tema “Modena 1948”. Seguirà alle 10.30 la presentazione del libro "Le rose del Piacere. Da Zeus a Sperelli, violenza e seduzione", edizioni Il Bulino. Per le ore 11.20 è prevista la presentazione di "Io, Antonio Delfini. Memorie postume di un personaggio da romanzo", Elis Colombini Editore. Come ultimo libro dell giornata, alle 12.10 "La grande avventura del Quark Q", Edizioni Il Fiorino.

All'evento parteciperanno i seguenti editori: Adelmo Iaccheri Editore, CDL Edizioni, Damster Edizioni, Edizioni del Loggione, Edizioni Il Fiorino, Edizioni MaPi, Edizioni Rossopietra, Elis Colombini Editore, Errekappa Edizioni, Il Bulino edizioni d’arte,Tomolo-Edigiò Editore.