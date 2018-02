"648 – Servizio in Camera", una spy-story al Teatro Cittadella

La compagnia “Il Triangolo” presenta 648 – Servizio in Camera, in scena sabato tre marzo (ore 21) al Teatro Cittadella di Modena. Un importante ministro del governo, anziché partecipare a una riunione al Congresso, si prepara ad una serata di tradimento con la segretaria del partito di opposizione all’interno della camera 648 di un rinomato Hotel. Fin qui, niente di nuovo. Ma niente e’ come sembra. Il Ministro e il suo fidato portaborse, si vedranno costretti ad affrontare un’ inarrestabile e assurda serie di imprevisti, mentre il mondo intero si precipita sull’orlo della terza guerra mondiale. 648 – Servizio in camera – è uno spettacolo esilarante, che partendo dallo schema della commedia degli equivoci, si trasforma in un’ improbabile spy-story che diverte e fa riflettere sulle assurde conseguenze che le nostre azioni (e parole) possono avere sugli altri e sul destino.

Dire la verità è sempre la politica migliore. A meno che ovviamente tu non sia un ottimo bugiardo. Jerome K. Jerome

Regia e adattamento: Giovanni Bellei Assistente tecnico: Matteo Neri Scenografia: Giada Conte e Antonio Maculan Assistente di scena: Domenico Federico.

INTERPRETI: GIANMARCO MESSORI (Richard) MASSIMILIANO PETROLLI (George) VALERIA SGARBI (Elizabeth) SALVATORE SIGNA (Generale McKenzie) FABRIZIA SORAGNI (Sottotenente Stevens) DONATELLA BERTACCHI (Direttrice) VINCENZO BARBIERI (Ronnie) ALBERTO PARISOLI (Baker) DOMENICO FEDERICO (Arthur) ALESSANDRA ZANNATO (Mrs Wilson) SOFIA FICHI (Augusta Babette “Betty” Foster) FERNANDO FERIOLI (Bockwinkel)