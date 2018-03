"Azione Natura", a Marano il ciclista estremo Giuseppe Gaimari

L'Islanda in mountain bike alla caccia delle aurore boreali. La cronaca di questa autentica avventura, le immagini e le emozioni saranno raccontate dal suo protagonista, il ciclista estremo Giuseppe Gaimari, nel corso dell'incontro in programma venerdì 16 marzo a Marano, alle ore 21 al Centro Culturale di via 1 maggio (ingresso gratuito).

Gaimari è tornato dall'Islanda l'11 marzo e proporrà in anteprima il racconto di questa sua nuova avventura estrema e dell'altra sua recente spedizione in bici intorno al monte Bianco.

L'iniziativa fa parte del cartellone della 31^ edizione di "Azione Natura", la rassegna culturale, promossa dal Comune, che propone tutti i venerdì di marzo incontri con i protagonisti dell'avventura e del viaggio.

Livornese, 37 anni, Gaimari ha un passato da sciatore e lavora come accompagnatore per un turismo consapevole e sostenibile; dopo il suo primo

viaggio avventura, in Tunisia nel 2011, arrivando fino alle porte del deserto del Sahara con la bici, l'attività è proseguita con i tour in Marocco, Canada, Balcani, Scozia, Irlanda, Nuova Zelanda, Namibia, Patagonia e le Alpi. Il filo conduttore della rassegna "Azione natura" è il rapporto profondo e

avventuroso con la natura, allo scopo di lanciare un messaggio a favore della tutela dell'ambiente, seguendo un approccio multidisciplinare che offre al pubblico l'occasione di incontrare e dialogare con i maestri dell'avventura, ammirando meravigliose immagini di viaggio.