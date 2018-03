"Le Donne in mostra" a San Cesario

Sarà inaugurata giovedì 8 marzo alle ore 20 in Villa Boschetti l’allestimento “Le Donne in mostra”, con il sottotitolo “La differenza tra me e te: è così chiaro che sembra difficile”. Una mostra che dà il via alla rassegna “Marzo al femminile”, organizzata dall’Amministrazione e dalle volontarie del Gruppo Donne InComune, con appuntamenti e incontri per approfondire la condizione della Donna nella nostra società e non solo.

La mostra esporrà opere di pittura, fotografia, scritti, filmati di amatori e i materiali prodotti dai bambini delle quinte elementari e i ragazzi delle prime medie. Verranno infatti presentati due progetti: “L’Amore sono io” dedicato alle classi quinte della scuola primaria “G. Verdi” di San Cesario con l’esposizione delle opere realizzate dai bambini, a cura di Greta Scaglioni e Catia Lambertini, e il progetto “GenerAzioni. Oltre gli stereotipi di genere” dedicato alle classi prime della scuola secondaria di primo grado “A. Pacinotti” di San Cesario con l’esposizione delle opere realizzate dai ragazzi insieme al Centro Documentazione Donna di Modena.

Un evento creato dalla comunità per la comunità: in totale sono nove gli artisti o semplici appassionati delle sette arti che hanno donato la loro rappresentazione della donna rispondendo alla “call” dell’Ufficio Cultura. La mostra rimarrà aperta fino al 25 marzo al sabato e alla domenica con i seguenti orari: dalle 10 alle 12 al mattino e dalle 15 alle 18 al pomeriggio.

Ecco gli altri appuntamenti della rassegna “Marzo al Femminile”:

-Mercoledì 14 marzo, alle 21, nella Sala Grande di Villa Boschetti, si terrà l'incontro pubblico “Di chi è il tuo corpo? Donne e uomini tra corpo e relazione", a cura del Dott. Luca Nicoli e del Dott. Stefano Tugnoli.

-Giovedì 22 marzo, sempre alle ore 21 nella Sala Grande di Villa Boschetti, si svolgerà l'ultima iniziativa in programma “Io, Donna: voce fuori dal coro”. Testimonianze, filmati e lettura di brani dedicati alle donne quotidianamente impegnati nella lotta per la parità di genere.