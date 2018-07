“Wonder” al SuperCinema Estivo di Modena

Al SuperCinema Estivo di Modena torna venerdì 13 luglio alle 21.30 “Wonder” di Stephen Chbosky, con Julia Roberts e Owen Wilson. Il piccolo Auggie, interpretato da Jacob Tremblay, è affetto dalla Sindrome di Treacher Collins e a dieci anni va per la prima volta a scuola: qui affronta con dignità e coraggio la diffidenza e le reazioni impietose di alcuni compagni, trovando la vera amicizia e la forza di essere se stesso. Il film ha ottenuto una candidatura agli Oscar e una ai BAFTA. Dalle 20 si può mangiare, bere, guardare e ascoltare con Delicatessen di Juta Cinerama, una selezione di piatti da gustare prima e durante la proiezione.

Il Supercinema Estivo è in viale Carlo Sigonio, 386 a Modena. Gli orari delle proiezioni sono: a giugno ore 21.45; a luglio ore 21.30; ad agosto e settembre ore 21.15. L'ingresso ha un costo di 6 euro (ridotto 3,50 euro per anziani, minori di 14 anni, soci Arci, Acli, Aics, Endas). L'abbonamento a 10 spettacoli a scelta ha un costo di 40 euro (ridotto 25 euro). I film non proiettati per maltempo saranno recuperati in settembre. Il punto bar è gestito da Juta Cinerama. Per informazioni: www.arcimodena.org // fb: SuperCinema Estivo Modena