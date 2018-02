Maranello: a pranzo per l’acetaia comunale

Sono aperte le prenotazioni per il pranzo di raccolta fondi per la gestione dell’acetaia comunale organizzato da Maranello Tipico (Comitato del Comune di Maranello per la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici modenesi) con il patrocinio del Comune di Maranello. Il pranzo è in programma domenica 11 febbraio alle ore 12.15 alla Sala Scaramelli (via Dino Ferrari), il menù è composto da lasagne, risotto all’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, zampone con fagioloni, filetto scaloppato all’Aceto Balsamico, dolce, amaro e caffè.

Costo di partecipazione 25 euro, bambini dai 5 ai 10 anni 12 euro e bambini sotto i 5 anni gratis.

Alle ore 15 prevista la premiazione della seconda disfida della zuppa inglese Città di Maranello in collaborazione con Il Matraccio.

Le prenotazioni sono aperte fino al 7 febbraio o comunque fino ad esaurimento dei 200 posti disponibili.