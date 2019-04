"Ad hoc" comicità su misura al Di Vino Pub

Mercoledì 24 Aprile ore 21:30 c/o Di Vino Pub di Castelnuovo Rangone, quarto ed ultimo appuntamento con Gino Andreoli e Ivan Cattini della compagnia 8mani, presentano lo spettacolo "AD HOC" ovvero, gli stilisti della risata. Uno spettacolo di sartoria comica, cucita addosso al pubblico presente, sarà proprio quest'ultimo a decidere delle sorti dei due attori, che dovranno accontentare in tutto e per tutto le richieste dei propri "clienti". Con inizio alle 21:30, Gino e Ivan vi aspettano nel loro atelier, per una serata all'insegna della risata e del teatro d'improvvisazione. Ingresso gratuito

Gallery