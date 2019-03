Il weekend dei più piccoli: giochi da tavolo e creatività a cura di AGO Modena

Nel prossimo weekend, sabato 23 e domenica 24 marzo, gli spazi di AGO Modena Fabbriche Culturali ospiteranno due laboratori per bambini e famiglie a cura dell’Associazione PlayRes incentrati sul rapporto tra scienza e fantascienza, razionalità e fantasia. Denominatore comune di entrambi gli appuntamenti sarà l’utilizzo dei giochi da tavolo come mezzo per sviluppare strategie creative.

Nella vita di tutti i giorni siamo portati a distinguere razionalmente tra ciò che possiamo e non possiamo fare, tracciando una netta separazione tra scienza e fantascienza. Nei giochi da tavolo, invece, il limite si assottiglia e diventa quasi impalpabile: il laboratorio in programma sabato 23 marzo, dalle 16 alle 18.30, condurrà i partecipanti ad affrontare situazioni apparentemente irrealistiche ma con un fondo di scientificità e problemi che i ricercatori di varie discipline si trovano a valutare quotidianamente nel condurre i loro progetti. L’attività si svolgerà in maniera differenziata per gruppi di due fasce di età: per bambini dai 4 agli 8 anni e per bambini dai 9 ai 12 anni, accompagnati dai loro familiari.

Fantasia al potere anche nel secondo laboratorio del weekend, in programma domenica 24 marzo dalle 16 alle 18.30: i piccoli partecipanti potranno allenarsi al pensiero creativo e a risolvere i problemi quotidiani ricorrendo alla loro immaginazione; i giochi da tavolo offriranno il pretesto per utilizzare liberamente ma anche in maniera concreta la nostra fantasia, che spesso mettiamo da parte e sacrifichiamo in nome di un più solido pragmatismo. Anche in questo caso, l’attività prevede il coinvolgimento delle famiglie ed è strutturata in maniera adeguata per due fasce di età: dai 4 agli 8 anni e dai 9 ai 12 anni.

I laboratori si svolgeranno negli spazi di AGO Modena Fabbriche Culturali, presso gli spazi dell'ex Ospedale Sant'Agostino, in Largo Porta Sant'Agostino 228, 41121 Modena. Sono gratuiti ma richiedono la prenotazione online, sul sito.