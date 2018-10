Al Teatro Astoria In viaggio con Rita Atria & Stefania Noce

Partono ad ottobre i nuovi appuntamenti dell’Associazione Culturale immaginARTE, in collaborazione con l’Associazione Antimafie Rita Atria, con lo spettacolo IN VIAGGIO CON RITA ATRIA & STEFANIA NOCE di e con Stefania Mulè



TEATRO ASTORIA Fiorano Modenese

Piazza Ciro Menotti, 8



19 ottobre ore 21,00



20 ottobre (matinée per le scuole)



Queste date fanno parte del progetto CITTADINANDO: DIVENTARE CITTADINI STUDIANDO (Legge Regionale 28 ottobre 2016, n. 18) il cui responsabile è il prof. Frattura Carmelo, docente referente del Progetto Legalità del LICEO A. F. FORMIGGINI di Sassuolo (MO)



“siamo convinti che per essere bravi studenti bisogna essere buoni cittadini;quindi come docenti dobbiamo provare con i nostri studenti a sensibilizzarli facendogli conoscere persone e fatti che possano emozionarli. “

- Prof. Carmelo Frattura -



www.stefaniamule.it



“In Viaggio con Rita Atria e Stefania Noce”,

narra la storia di due straordinarie giovani donne attraverso monologhi, musica dal vivo e video immagini, come di consuetudine nelle regie della poliedrica Stefania Mulè, che evidenziano il loro amore per la vita e il loro coraggioso percorso: da una parte quello di Rita la cui morte pesa sulla coscienza di tutti coloro che l’hanno abbandonata e non hanno saputo proteggerla. È la settima vittima di Via D’Amelio, insieme al giudice Paolo Borsellino, il cui volto amorevole le aveva fatto conoscere «il fresco profumo di libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale». La scomparsa del giudice Borsellino, l’unico a chiamarla affettuosamente “picciridda”, aveva significato per Rita, lo sgretolamento di qualsiasi possibilità di continuare nel suo faticoso percorso di denuncia, di “tradimento” verso quella gente di Partanna e quella politica, che l’aveva definita prima “pazza” poi “infame";

dall'altra parte quello di Stefania, che nell'ambiente giovanile ed universitario catanese era molto conosciuta per il suo attivismo e la sua passione. Militava nel Movimento Studentesco Catanese e aveva partecipato a numerose mobilitazioni negli ultimi anni. Aveva anche scritto alcuni articoli sul sito del movimento universitario, dove si firmava Sen ed è autrice di bellissime poesie che la regista attrice Stefania Mulè riesce a fondere con le parole di Rita Atria come un unico respiro...

Stefania Noce diviene un simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Muore per mano dell' ex fidanzato che non sopportava la fine della loro relazione e aveva premeditato la sua morte: lei, che tanto si è battuta per rivendicare i diritti delle donne di portare avanti le proprie scelte, è morta di femminicidio.

"In Viaggio con Rita Atria & Stefania Noce" diviene un modo “di fare "Memoria Attiva” attraverso il mezzo artistico, vivere i pensieri delle protagoniste, le loro paure, le loro gioie, le loro poesie, la musica che amavano ….“



Per informazioni: Tel. 059 375553

Telefono biglietteria 0536 404371

