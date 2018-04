"Aladino e il genio della lampada" al Teatro Cittadella

Venerdì 13 aprile, alle ore 16.30 ed alle ore 21.00, andrà in scena al Teatro Cittadella di Modena lo spettacolo per famiglie «Aladino e il Genio della Lampada», una produzione della compagnia «Il Nodo» con regia di Raffaello Malesci.

Aladino (Fabio Tosato) non vuole saperne di fare il sarto come suo padre: si sente destinato a cose più importanti… magari persino a diventare un principe od un sultano! Un giorno un misterioso ricco magrebino (Danilo Furnari) lo coinvolge nell’avventura della sua vita, che lo porterà a ritrovare una vecchia lampada magica, a conoscere l’incredibile Genio (Fiorenzo Savoldi) e ad innamorarsi della bella Badr al-Budur (Sabrina Danesi). Riuscirà Aladino a realizzare tutti i suoi desideri?

Uno spettacolo divertente e travolgente che ci fa immergere nelle suggestive ed esotiche atmosfere de «Le Mille e Una Notte», tra sultani e principesse, misteriosi enigmi e potenti incantesimi. Una storia intramontabile in cui si mescola l’amore, l’avventura e la magia, in un mix entusiasmante di spensieratezza e stupore. Una fiaba che ci invita a puntare in alto e non smettere di sognare, perché quando lo facciamo chiudiamo la porta a tutte le meravigliose sorprese che la vita ancora ci può regalare.

Biglietti a sostegno dell’associazione «La Caramella Buona Onlus»

Per prenotazioni e biglietti contattare l’ente organizzatore «La Caramella Buona Onlus» ai seguenti recapiti:

numero verde 800.311.960

tel. 0522 439625

mail: segreteria@caramellabuona.org

