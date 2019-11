Alessio Corti al Modena Organ Festival: la musica di uno dei massimi esperti mondiali di Bach arriva in città

La musica di Bach e di Mendelssohn è la protagonista del concerto che il maestro Alessio Corti, uno dei massimi esperti di Bach a livello mondiale, terrà venerdì 8 novembre, alle 21, all’organo “ritrovato” della chiesa abbaziale di San Pietro, nell’ambito della rassegna “Modena Organ Festival”. Il concerto, come tutti quelli della rassegna, è a ingresso libero.

Suonando l’antico organo monumentale custodito nella chiesa, “ritrovato” dopo il restauro concluso da poco, Alessio Corti eseguirà la Pièce d’orgue, la Sonata in trio n.1 in Mi bemolle maggiore e la Passacaglia et thema fugatum in Do minore di Bach. La seconda parte del concerto è invece dedicata a Mendelssohn, che di Bach era un cultore e che fu determinante per la sua riscoperta nell’Ottocento. Di Mendellsohn, Corti eseguirà la Sonata in Do minore op.65 n.2, l’Andante con variazioni in Re maggiore e la Sonata in Si bemolle maggiore op. 65 n.4.

Giunto alla 17ª edizione, il “Modena organ festival”, la rassegna di musica per organo che coinvolge anche i Comuni di Sassuolo e Bomporto, proseguirà fino a dicembre con appuntamenti nelle chiese modenesi ma anche nel Palazzo comunale e in luoghi insoliti come un capannone industriale.

La manifestazione, inserita nel programma di “ArmoniosaMente”, è organizzata dall’associazione “Amici dell’organo J. S. Bach” per la direzione artistica di Stefano Pellini, con il contributo di Fondazione Cassa di risparmio Modena, Regione Emilia Romagna, Lapam confartigianato e Bper; e il patrocinio dei Comuni di Modena e Sassuolo.