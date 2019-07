"Altre note di notte", rassegna estiva al Castello di Spezzano

Torna ‘Altre note di notte’, gli spettacoli musicali nella corte del Castello di Spezzano, voluti dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Fiorano Modenese, da Tir Teatro e dal Caffè del Teatro. Sono cinque appuntamenti, di martedì, dal 16 luglio al 13 agosto, alle ore 21, a ingresso libero, come occasione per ascoltare diversi generi musicali in una cornice speciale, sotto le stelle, che consente, in caso di maltempo, di essere accolti dalla cinquecentesca Sala delle Vedute.

Martedì 16 luglio, l’apertura è affidata al ‘Duo Sbach’, composto da Mario Marzi sax soprano, alto, baritono e Achille Succi sax alto, clarinetto basso per esplorare alcuni capolavori di J.S. Bach, accostando al barocco, stilemi e pronunce più vicini all’universo afroamericano e contemporaneo.

Martedì 23 luglio, la Fragile Orchestra, diretta da Luca Perciballi e composta da Alessio Bruno (contrabbasso), Gabriele Fava (sax tenore), Riccardo La Foresta (batteria e percussioni), Simone Pederzoli (trombone) e Ivan Valenti (sax alto), presenta ‘Say something because you don't need to', tributo al musicista Lawrence Douglas Morris , trombettista a e compositore.

Martedì 30 luglio, 'Jazz Point' è dedicato alle melodie del passato e del presente di autori quali Battiato, Neffa, Mina, Bindi, Marvin Gaye e Sadè, eseguite da Alessandra Ferrari (voce), Vincenzo Murè (piano) e Paolo D'Errico (basso).

Martedì 06 agosto, ore 21, i due violoncellisti Guerzoncellos, Enrico e Tiziano Guerzoni, padre e figlio, spaziano dal barocco, al jazz, al rock con 'The Barock side of the cello'.

La rassegna si conclude martedì 13 agosto con ‘Gillandia', la musica e la poesia di Gilberto Gil interpretata da Silvia Donati (voce), Daniele Santimone (chitarra) e Roberto Rossi (batteria e percussioni).