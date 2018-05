Notte Bianca in piazza Pomposa con gli Anonimi Liberi Lettori

L'obiettivo del gruppo Anonimi Liberi Lettori è quello di promuovere la lettura e fare uscire le parole dalle pagine dei libri... incominciando dall'evento organizzato per la Notte Bianca a Modena, il 19 maggio: l'Albero Letterario. In questa occasione saranno allestiti due alberi situati in Piazza Pomposa con luci e scritte tratte da romanzi e poesie.

Tutti sono invitati a lasciare il proprio segno, aggiungendo una frase preferita tratta dalle proprie letture oppure semplicemente fotografando l'evento e taggandoci sui seguenti social: Facebook, Instagram e Twitter! La foto con più like sarà scelta come foto copertina dei nostri social del prossimo mese!