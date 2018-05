Antonio "Rigo" Righetti a Casa Corsini

Mercoledì 9 maggio dalle ore 21 alla “Fonoteca Massimiliano Teneggi” di Casa Corsini a Fiorano, Antonio "Rigo" Righetti presenta “Schiavoni Blues” e “Cash Machine”, un libro e un disco alla ricerca delle radici. L’album raccoglie "l’amore per la musica, per la vita, la condizione umana e la follia di fare un mestiere che è considerato un lusso". “Cash Machine” è un album di “Americana”, in cui emergono tutte le passioni del bassista e singer/songrwriter: da Dylan al blues, passando per Waits e Johnny Cash. C’è poi una storia che lega tutti i brani dell’album ed è quella che “Rigo” racconta nel romanzo parzialmente autobiografico “Schiavoni Blues”, in uscita in contemporanea con l’album: una storia che è quasi una leggenda modenese, quella di suo padre Guido, del suo bar nel Mercato Coperto e di come il musicista è cresciuto ed ha scelto la sua strada. L’ingresso è gratuito.