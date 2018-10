Arie d'opera di Giuseppe Verdi alla Galleria Estense

Giovedì 18 ottobre 2018, alle ore 21.00, la Galleria Estense di Modena si trasforma in un teatro lirico per ospitare un omaggio a Giuseppe Verdi. Protagonista della serata sarà il soprano Marily Santoro che, accompagnata dal pianista Paolo Andreoli, interpreterà alcune delle arie più famose del compositore italiano, come Bolero dai Vespri Siciliani, Ave Maria dall'Otello, Ritorna vincitor, dall'Aida, Addio del Passato dalla Traviata.

Questo appuntamento è parte del ciclo di concerti Arie d'opera in Galleria, in cui gli allievi dei Master di Raina Kabaivanska all'Istituto Musicale Vecchi Tonelli di Modena porteranno gli ascoltatori in un viaggio nelle più belle arie d'opera dal Barocco al Novecento. Il concerto è gratuito, salvo il costo del biglietto d'ingresso della Galleria Estense (Intero, €6,00; ridotto, €3,00; gratuito per i minori di 18 anni).

Il programma si concluderà giovedì 25 ottobre 2018 alle ore 21.00, alla Galleria Estense di Modena, con il soprano Roxana Herrera Diaz che interpreterà varie arie tratte dalla tradizione della zarzuela spagnola.