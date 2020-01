Arresto cardiaco e primo soccorso, incontro alla Florim Gallery

​Ogni anno 60 mila persone in Italia muoiono per arresto cardiaco improvviso. Le manovre salvavita sono semplici e tutti possono imparare.



Non perdere il prossimo "Incontro della salute" organizzato da Florim con la collaborazione della dottoressa Marcella Camelllini e degli Istruttori di rianimazione cardiopolmonare di Ospedale di Sassuolo SpA. Ti aspettiamo in Florim Gallery il 20 febbraio alle 19:00. Sono previste esercitazioni pratiche.

Come sempre la partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Per informazioni e iscrizioni saluteformazione@florim.com - 0536 840111