Arte in tabaccheria: Sefania Rizzelli

Stefania Rizzelli, mostra fotografica al microscopio di batteri e muffe, dal 26 Marzo al 10 Aprile 2018. Lavora come impiegata presso un laboratorio di chimica a Modena, con le sue immagini di fotografie suggestive di batteri ricercati negli alimenti è stata giudicata vincitrice del primo premio per l'Italia nella categoria "Set di immagini" del Wiki Science Competition, il concorso fotografico per illustrare Wikipedia con immagini scientifiche. La premiazione si è tenuta il 23 Marzo 2018 presso la Scuola Normale Superiore di Pisa alla presenza del mondo accademico.

Sesta artista di "Arte in Tabaccheria, Tabaccheria in Arte" V edizione presso la Tabaccheria Vento di Manuel Frassinetti in Via del Perugino 2/4 a Modena, dal Lunedì al Sabato orari 7:30-13:00 e 15:30-19:30, il Mercoledì 7:30-13:00 e 17:00-19:30.

Dal 03 Gennaio 2018 al 29 Dicembre 2018 venti esposizioni d'arte contemporanea, durante le quali il grande pubblico potrà ammirare opere di artisti italiani e stranieri.

Maggiori info: riv197mo@gmail.com

