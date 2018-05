Progetti urbanistici, assemblea con la Giunta nel quartiere Sacca

I progetti e gli investimenti per la vivibilità, lo sviluppo e la qualità urbana sono al centro dell’assemblea pubblica con i residenti della Sacca in programma giovedì 24 maggio, alle 20.45, alla Polisportiva Sacca (via Paltrinieri 80).

Nell’incontro, promosso dall’Amministrazione comunale e dal Quartiere 2, si affronteranno anche i temi della sicurezza, dello sport, con particolare attenzione al campo Cesana, e della Zona 30.

All’appuntamento intervengono il sindaco Gian Carlo Muzzarelli; le assessore ai Quartieri e Partecipazione Irene Guadagnini e all’Ambiente e Mobilità sostenibile Alessandra Filippo; l’assessore ai Lavori pubblici e Sport Giulio Guerzoni, il presidente del Quartiere 2 Carmelo Belardo.