Anche a Modena si presenta l'associazione politico-culturale "Patria e costituzione"

Lunedì 22 ottobre, alle ore 20.45 presso la Sala Ulivi di Modena, si terrà una pubblica assemblea di presentazione nella neonata associazione politico-culturale "Patria e costituzione". L'iniziativa è promossa, tra gli altri, dall'on. Stefano Fassina e da Alfredo D' Attorre.

Patria e Costituzione è una associazione politico-culturale che si ispira agli ideali del socialismo. I promotori ritengono le posizioni politiche delle forze di sinistra, moderate e radicali, "del tutto inadeguate a dare risposte nella situazione attuale". Spiegano: "Ci poniamo pertanto l’obiettivo di interloquire con tutte le realtà politiche e sociali, per promuovere una nuova cultura politica. Ci siamo costituiti l’8 settembre scorso a Roma, a 75 anni dall’8 settembre del 1943, data che segna la nascita dell’Italia come stato democratico, che trova compimento nei principi sanciti nella costituzione italiana. Riteniamo essere di fronte ad un passaggio storico. Dopo 30-40 anni di egemonia di una cultura neoliberista, che metteva al centro la libertà dei mercati e dei singoli individui, oggi, in Italia e in altri paesi, emerge una richiesta di comunità, di sicurezza, di protezione, c’è un senso di solitudine. Le diseguaglianze sociali sono drammaticamente aumentate e la povertà, la paura e la mancanza di prospettive future è diffusa. Oggi, le risposte, seppur sbagliate e inefficaci, a questo stato di cose, provengono da destra: protezionismo, nazionalismi regressivi e aggressivi, xenofobia".

"Vogliamo una società migliore, con più equità, più coesione sociale, nella quale il pubblico ha le risorse per finanziare e GESTIRE la scuola pubblica, la sanità pubblica, i monopoli naturali, il welfare pubblico, per promuovere una economia circolare che tuteli l’ambiente.

Per ottenerla non servono le risposte date dalla sinistra nel passato come la “terza via” o improbabili fronti repubblicani, serve un cambio di paradigma".