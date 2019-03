L'associazione Amici del Jazz Modena presentano "Jazz&Chef"

Ccontinuano con grande successo i concerti dell’OsterioEnoteca a Modena lacalità San Donnino, con appuntamento venerdì 15 marzo come di consueto sarà possibile mangiare alla carta con la Cucina di Antonella e Massimo, questa sera è di scena la magnifica voce di Elisa Aromonte inizia l’avventura musicale, dopo un’infarinatura data da una famiglia di strumentisti, a 9 anni studiando pianoforte classico e chitarra . A 14 anni intraprende lo studio del canto moderno con Lorena Favot con la quale matura nel corso del tempo un’impronta sempre più volta al jazz.

Nel 2002 , motivata dall’amore crescente verso tale genere, si iscrive all’Accademia invernale della fondazione Siena Jazz, sotto la guida di Fabrizia Barresi, Alessandro Giachero, Alice Reynolds, specializzandosi in canto e tecniche improvvisative jazz. Seguono i workshop estivi di rito, Umbria Jazz e Veneto Jazz ,venendo quindi a contatto con insegnanti d’oltreoceano quali Donna Mc Elroy, Sheila Jordan, Rory Stuart, Kate Baker e grandi personalità del canto italiano come Francesca Bertazzo Hart .

L’amore per il canto la trasporta anche verso lo studio della voce stessa, motivo per cui partecipa con gratitudine ed interesse a vari seminari di vocologia artistica tenuti da Franco Fussi, Silvia Magnani, metodo Estill Voicecraft con Elisa Turlà, Kimberly Steinhauer, Mary Klimek ,fino ad approdare nel mondo del canto armonico con Tran Quang Hai (docente di Demetrio Stratos). Altri corsi specialistici (dizione, tecniche teatrali e di gestione del palco, logopedia, tecniche di registrazione) complementano gli studi precedentemente affrontati. Vincitrice del premio “Nando Giardina” 2018 come miglior interprete jazz.

