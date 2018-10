"Le bancarelle" il mercatino delle pulci ogni prima domenica del mese

Ogni 1° DOMENICA del MESE da Ottobre a Maggio dalle 9:00 alle 13:00 presso la Polivalente Sanfa Village (la scuola calcio della Polisportiva San Faustino), via Wiligelmo,Modena.

7 OTTOBRE

4 NOVEMBRE

2 DICEMBRE

6 GENNAIO

3 FEBBRAIO

3 MARZO

7 APRILE

5 MAGGIO

Il Mercatino delle Pulci è fatto da Cittadini per i Cittadini e promuove:

il RIUSO di oggetti che non utilizziamo più,

il RISPARMIO su beni secondari a favore di quelli di prima necessità

il RISPETTO PER IL PIANETA,

perché allungare la vita dei prodotti significa ridurne lo smaltimento.

Ampio parcheggio per i visitatori in Via Wiligelmo di fronte ai Campi da Calcio o dal Supermercato Unes. Si svolge anche in caso di pioggia all'interno della Palestra: l'ingresso è dal Bar Sanfa. Per partecipare come Bancarella è necessario registrarsi come Espositori nella categoria RIUSO sul portale: www.littlemarket.it