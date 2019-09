Il banchetto rinascimentale a Castelvetro: spettacoli di giocoleria, fuoco e trampolieri

Sabato 7 settembre, a partire dalle ore 20, sulla piazza del centro storico di Castelvetro si svolge il tradizionale banchetto rinascimentale della “Festa a Castello”, appuntamento biennale di grande suggestione. Le prenotazioni per partecipare al banchetto sono già chiuse da alcune settimane, ma da quest’anno, per la prima volta, anche il pubblico potrà assistere agli spettacoli di giocoleria, fuoco e trampolieri in un centro storico allestito a festa per l’occasione, dove si troveranno anche “stazioni” con gli antichi mestieri.

La manifestazione, giunta quest’anno alla sua 15 a edizione e organizzata, come sempre, dall’associazione “Dama Vivente” in collaborazione con l’Amministrazione comunale di

Castelvetro, prevede, come tradizione, che i partecipanti al banchetto siano rigorosamente vestiti con abiti in stile cinquecentesco. Per loro cibi tradizionali serviti da popolani e fantesche. Per tutti, spettacoli con musiche, danze e giochi di fuoco.

In caso di maltempo, il banchetto e la manifestazione sono spostati a domenica sera 8 settembre con gli stessi orari.

Info: Ufficio Cultura Comune di Castelvetro tel. 059 758818.