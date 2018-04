Formigine, tre appuntamenti in biblioteca sul tema del benessere

Rimedi letterari e buone pratiche per vivere bene nella rassegna di incontri “BenEssere in Biblioteca”, organizzata dalla Biblioteca Comunale di Formigine, al via questo fine settimana, con tre appuntamenti, tutti con inizio alle 20.45, e una camminata con visita guidata. Si comincia venerdì 20 aprile con “Rimedi letterari”, consigli di lettura a cura della bibliotecaria Patrizia Ponzoni, per affrontare la vita con ironia e curiosità. Seguiranno due incontri con gli esperti: venerdì 27 aprile “Avvicinarsi alla pratica della mindfullness”, incontro esperienziale con la dottoressa Laura Tavani sulla la capacità di essere consapevoli del momento presente e di accettarlo in maniera non giudicante. Martedì 15 maggio sarà invece la volta della dottoressa Monica Forghieri, psicologa, psicoterapeuta e presidente dell’associazione “Il sentiero dell’Armonia”, che spiegherà “Il gioco delle emozioni”, ovvero la comprensione di sé e l’arte di essere se stessi. Benessere fisico invece protagonista giovedì 10 maggio a partire dalle 18 (ritrovo dietro alla biblioteca), con “Fitwalking e visita guidata a Villa Gandini”, una camminata nel parco con tanto di punto ristoro (prenotazioni al 335/6944566). Durante tutti gli incontri, a ingresso libero, gli esperti daranno suggerimenti di lettura e a conclusione di ogni appuntamento sarà offerto uno “Spuntino del benessere” a cura della Bottega del Campo di Corlo. E la buona cucina che migliora la vita è al centro dell’appuntamento, in collaborazione con la libreria Agorà, di sabato 21 aprile alle 17.30, quando al Castello, per “Aperitivo con l’autore”, a presentare il suo ultimo libro “I dolci di casa” arriverà Natalia Cattelani, che gli appassionati di food seguono in tv alla “Prova del Cuoco” o su internet, grazie al blog “Tempodicottura”. A seguire, aperitivo a cura del ristorante Il Calcagnino.