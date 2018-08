Vigilia di Ferragosto "amarcord" con Beppe Zagalia ai Giardini Ducali

Di Ferragosto a Modena non può mancare il tradizionale appuntamento di mezza estate con il fotografo Beppe Zagaglia e i suoi amici “geminiani”. È in programma martedì 14 agosto, alle 21, ai Giardini ducali la serata dedicata alla “Modenesità”, come sempre a ingresso libero, alla quale Zagaglia invita i concittadini nell’ambito della rassegna “Giardini d’estate” a cura di Studio’s nell’ambito dell’Estate modenese del Comune, con il sostegno di Fondazione Cassa di risparmio di Modena ed Hera.

Ripescandole dal proprio inesauribile archivio di immagini, ricordi e letture, Zagaglia, accompagnato dai suoi amici e dal contrappunto musicale del quartetto del sassofonista Claudio Messori, proporrà al pubblico proiezioni, storie, canzoni e aneddoti che mettono in luce il “genius loci” dei modenesi.