"Bestie, Carte e Cani". La Mostra di Cristiano Baricelli ed Enrico Pantani

Sabato 20 gennaio alle ore 17.00 inaugura Bestie, carte, e cani presso la Libreria Il Cercalibro. La mostra presenta disegni e agende d’artista, realizzate per l’occasione, di Cristiano Baricelli e Enrico Pantani. Entrambi hanno individuato il foglio prima e i social network poi come territorio di azione privilegiata, lo spazio scenico congeniale dove manifestare il carattere anti-accademico e libero del loro messaggio artistico contro le “buone norme costituite” . Grazie alla disinibizione di una fantasia stravagante e di una creatività connotata in maniera critica e irriverente, immagine e testo si uniscono nel mondo visionario e surreale di Cristiano Baricelli, un mondo a bic abitato da creature dalle tinte horror e freak, e nelle radiografie del quotidiano di Enrico Pantani, popolate da sagome primitive dipinte che raccontano la realtà con un'ironia lucida, a volte cattiva a volte più umana.

Cristiano Baricelli nasce a Genova nel 1977. Autodidatta dal 1997 elabora una personale tecnica di disegno basata sull'uso della penna a sfera. Ha partecipato a numerose mostre collettive e personali tra cui si ricorda: Komikazen 99%, Festival del fumetto di realtà (Ravenna, 2013); Some Other Orders, Loppis Galleria Openlab (Parma, 2015); A Part, Galerie Mesta Pardubice (Praga, 2016) e la partecipazione a Chic Dessin con la Galleria Miomao (Parigi, 2011). Collabora con Fanzine e Magazine di illustrazione tra cui: Grrrz Comic Art Books, Nurant, Osel, Watt, CartaCanta, L'inquieto, Pastiche, Verde rivista, Antropoide, Illustrati, Nèura, Freak Out., La Cosa, Carie, Rituali. Attualmente sta sperimentando tecniche miste e odia svegliarsi presto la mattina.

Enrico Pantani è nato a Volterra nel 1975. A vent'anni, per scomessa, si iscrive alla facoltà di Lettere e Filosofia di Firenze, dove si laurea nel 2002 discutendo una tesi su Albert Camus. Inizia a dipingere a fine anni novanta, ma solo nel 2008 rende pubblico il suo lavoro attraverso mostre personali e collettive in Italia e all'estero. Come performer dal vivo partecipa allo spettacolo Hamlice, regia di Armando Punzo, in tutte le date della tourneé. Nel 2015 illustra il disco “Un mistero di sogni avverati” del cantautore fiorentino Massimiliano Larocca, dipingendo occasionalmente nelle tappe del tour. Collabora attivamente con lo stilista Augusto Titoni per il marchio KIDZ, facendo ricerca serigrafica su tessuti e capi di abbigliamento. Per il 2018 è prevista l'uscita di un volume di illustrazioni e aforismi, elaborato insieme al fumettista bresciano Marco Galli. Vive e lavora a Pomarance, piccolo paesino della provincia di Pisa.

Bestie, carte, e cani

Disegni di Cristiano Baricelli e Enrico Pantani

a cura di Ilaria Dall’Olio

Libreria Il Cercalibro

Viale Medaglie d’Oro 22/B, Modena

20 gennaio – 20 febbraio 2018

FB: Il Cercalibro

Info: 059 245323