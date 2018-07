Da Zelig all'Arena Grandemilia, arriva la "Bionda Zabaione"

Sabato 28 luglio Maria Pia Timo dalle ore 20.30 presenterà sul palco di Arena Grandemilia i suoi personaggiinuna felice mescola di forme e tipi di comicità diversi, femministe, femminee, maschie e femminili, classiche e surreali, proprie e altrui, capace di vita ad un misto di teatro-cabaret-happening variegato.

Direttamente dal palcoscenico televisivo di "Zelig" arriva, Maria Pia Timo che presenterà il suo show "Bionda Zabaione". Dalla mitica Wanda la carrellista, sex symbol della Romagna operaia, alla cinica Tata fino alla temibile Vendicatrice Telefonica. Tutti i volti resi noti dal piccolo schermo e dalle radio nazionali saranno raccolti in un divertente "one woman show" che riunisce il meglio dei personaggi, delle gag e delle trovate della scoppiettante attrice e cantante romagnola.

Maria Pia Timo In tv l'avete potuta visionare a ZELIG nei panni di Sos Tata e al telefono nelle vesti della sua surreale vendicatrice telefonica. L'avete vista su Rai 2 stravaccata sui divanetti di QUELLI CHE IL CALCIO, con Simona Ventura prima, con Vittoria Cabello e ora con Nicola Savino. Prima ancora su Rai 2, accanto a Belen Rodriguez nel varietà STAMO TUTTI BENE. Oppure nelle due edizioni del fortunatissimo programma VESPA TERESA (Alice - can. 221 del digitale terreste), cinquanta puntate e passa di interviste e cucina in terra di Romagna e interazionali e alle conduzione di FRATELLI COLTELLI. Prima ancora su La 7, nel ruolo della femminista in QUORK, il divertente talk-show comico, con Rocco Barbaro, Rosalia Porcaro e Giovanni Cacioppo.

E' stata anche inviata di PIRATI, il magazine di Gregorio Paolini e Simonetta Martone su Rai 2. Ancora prima impazzava su Rai 3, nei panni della Badante dell'Est ospite fissa del cast di TINTORIA SHOW. Dapprima ancora l'avevate, probabilmente, vista sui cuscini delle fortunatissima trasmissione DUE SUL DIVANO (LA 7), mentre duettava con Enrico Brignani, Ugo Dighiero, Paolo Belli, Vito, Enzo Salvi, Sabina Nobile e Antonelli Fassari. Forse l'avevate vista nei panni della badante anche accanto a Pippo Baudo in SABATO ITALIANO (Rai 1), per la regia di Gino Landi. Oppure su SkyShow dove è stata ospite fissa del cast del TGSHOW, condotto da Fabio Canino, nelle caratterizzazioni dell'addetta stampa di Walter Veltroni, dentro gli abitini delle Sorelle Fontana indossati della giornalista inviata dal Parlamentato, o nei tanti altri personaggi interpretati. Di certo l'avete vista, strizzata dentro il camice succinto di Wanda la carrellista, in BULL DOZER (Rai 2) dove, con Dario Vergassola prima, ed Enrico Bertolino poi, assieme a Federica Panicucci, David Riondino, Caterina Guzzanti, Stefano Chiodaroli, Enrique Balbotin, Vito, e Max Tortora, ha spopolato per tre edizioni consecutive. Sul grande schermo ha debuttato con Pupi Avati, nel cast de GLI AMICI DEL BAR MARGHERITA, assieme a Neri Marcorè, Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Luigi Lo Cascio, e poi ha continuato con REGALO A SORPRESA, per la regia di Fabrizio Casini, con Massimo Ceccherini, e nel film di Carlo Vanzina TORNO INDIETRO E CAMBIO LA MIA VITA, di prossima uscita, a fianco a Raul Bova. In radio ha divelto onde medie ed onde lunghe dalle prestigiose frequenze di OTTOVOLANTE (RadioDue), ed è stata ospite fissa della trasmissione UN GIORNO DA PECORA (RadioDue), condotta da Claudio Sabelli Fioretti e Giorgio Lauro nei panni della Divina Thelma, moglie del Mago Otelma; mentre in teatro, dopo i tanti ruoli brillanti e le incursioni in palchi, locali e predelle adibite al puro cabaret, fa la comica in compagnia (con i successi di «Stella Rossa», «Vita e miracoli di un commesso viaggiatore», «Se perdo te 2» e del recentissimo «L'Artusi. Bollito d'amore» al fianco di Vito, e nelle scorse stagioni con Laura Freddi e Ketty Roselli prima, e con Roberta Garzia e Beppe Convertini poi, in «Ricette d'amore» di e con Cinzia Berni, in tournée in mezz'Italia) o da sola, nei panni della carrellista romagnola, in «Ciao Patachini!», prima, in «Bionda Zabaione» con tutti i suoi tanti personaggi, poi e ora in «Doppio Brodo Show. Manuale di una donna imperfetta». Accanto a Pier Francesco Favino, è nel nuovo spot della Barilla, firmato Gabriele Salvatores.

