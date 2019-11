Curiosa ospita il festival Buk, oltre 50 editori presenti e circa un centinaio di giovani autori

Per i padiglioni fieristici si tratta di una prima assoluta: Buk, il Festival della Piccola e Media Editoria - collaudato ed apprezzato spazio di promozione e incontro culturale - con le sue proposte editoriali occuperà infatti per la prima volta un’intera sezione di Curiosa In Fiera, la manifestazione per eccellenza dedicata alle idee regalo.

Curiosa, che tradizionalmente precede il Natale di qualche settimana, arricchisce quindi la propria proposta espositiva (quest’anno in contemporanea sarà ospitato anche Children’s Tour, salone dedicato alle vacanze per famiglie con bambini) strizzando l’occhio a chi ama regalare o regalarsi libri ed è interessato alla letteratura. Un connubio, quello con Curiosa, che si può definire naturale dato che tutte le statistiche evidenziano che le vendite di libri raggiungono il loro picco nel mese di dicembre.

Buk è organizzato dall’associazione culturale Progettarte e ideato da Francesco Zarzana. In occasione della prima edizione che si svolgerà in Viale Virgilio, ospiterà oltre 50 editori provenienti da tutta Italia, proponendo un ricco programma di presentazioni, reading, incontri ma anche dibattiti.

Novità nella novità anche il primo Festival dello Scrittore Emergente. Quest’ultimo nasce dalla mente vulcanica di Eleonora Marsella, giovane giornalista che ormai da qualche anno sta dedicando enormi energie alla valorizzazione di giovani autori. Protagonisti saranno prima di tutto gli autori, circa un centinaio, provenienti da tutta Italia, che presenteranno proposte, spesso inedite, che spaziano dalla narrativa alla poesia, dalla saggistica al fantasy. Oltre agli spazi espositivi, il primo Festival dello Scrittore Emergente offre agli aspiranti scrittori e ai visitatori l’opportunità di assistere a presentazioni e tavole rotonde con editori.

Tante, infine, anche le attività proposte nello spazio bimbi, gestito da Sigem Edizioni, perfette per entrare nel festoso clima natalizio e realizzare piccoli doni da condividere e regalare: dalle letterine per Babbo Natale alle cartoline da scrivere e decorare, dai pensierini da appendere all’albero al laboratorio che coinvolge i partecipanti nella semina, in un piccolo vaso, di un seme di erbe aromatiche, da portare a casa.

Orari: venerdì 29 e sabato 30 novembre dalle ore 10.00 alle ore 22.00, domenica 1° dicembre dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Ingresso gratuito per tutti nella giornata di venerdì 29 novembre, a pagamento sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre (6 euro biglietto intero, 5 euro ridotto); costo biglietto in prevendita 5 euro. Per i possessori di Carta Insieme e Conad Card o di un coupon Conad l’ingresso è di 5 euro. Per bambini e ragazzi fino a 14 anni l’ingresso è sempre gratuito ed è offerto da Conad E fino al 31 dicembre 2019 Conad rimborsa il biglietto a tutti i visitatori che presenteranno alle casse dei supermercati e ipermercati di Modena e provincia il biglietto intero (6€ di sconto su una spesa minima di almeno 60€) o quello ridotto (5€ su una spesa minima di almeno 50€); sono esclusi dalla promozione i biglietti in prevendita.