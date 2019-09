“ Caccia ai Tesori Arancioni”: Borghi Italiani e la caccia al tesoro più grande mai vista

100 borghi sparsi in tutta Italia e la più grande caccia al tesoro mai vista. La “Caccia ai tesori arancioni” la caccia al tesoro indetta dal Touring Club Italiano, si avvicina.

Si svolgerà il 6 ottobre e le iscrizioni per prendere parte al maxi gioco sono aperte. La partecipazione è inoltre gratuita e aperta a tutti, previa registrazione online poiché i posti a disposizione sono limitati.

Ecco come partecipare:

Vai sul Sito del Touring Club Italiano , clicca sul borgo che hai scelto in cui vuoi gareggiare. Nel box “Prenotazione evento”, iscrivi la tua squadra o invia una mail a bandiere.arancioni@touringclub.it segnalando il borgo scelto, il numero di partecipanti, fino ad un massimo di 6 e il nome della tua squadra.

Quando arriverà il 6 ottobre presentati al punto di partenza indicato sul sito, all’interno delle fasce orarie indicate; riceverai gli indizi per poter iniziare la tua caccia alla scoperta non solo di luoghi, ma anche di persone, tradizioni e sapori.

Non è prevista una competizione tra squadre, ma ogni squadra che completerà il percorso riceverà un piccolo dono del territorio, che sarà consegnato al termine del percorso, ritornando al punto di partenza.

L’evento è in collaborazione con Best Western Hotels & Resorts che dedica a tutti i partecipanti uno sconto esclusivo per soggiornare in uno dei 170 hotel Best Western in Italia.