Al Caffè Concerto si esibisce Sarah Jane Morris

Mercoledì 28 novembre il calendario di concerti proposto dalla nuova gestione dello storico locale modenese in collaborazione con il Bravo Caffè di Bologna prosegue con un appuntamento davvero imperdibile. La cantante inglese Sarah Jane Morris presenta il suo nuovo progetto in duo con Antonio Forcione. L’ingresso, a pagamento e su prenotazione, è a partire dalle ore 22.00

Due importanti percorsi artistici si sono uniti costruendo un pubblico comune in Italia, Gran Bretagna e in tutto il resto del mondo: la cantante e autrice inglese di musica jazz, rock e R&B Sarah Jane Morris e il chitarrista italiano, residente da anni a Londra, Antonio Forcione sbarcano al Caffè Concerto di Modena con il loro nuovo progetto “Compared to what?”. L’appuntamento - per cui, visti i posti limitati, è necessaria la prenotazione scrivendo una mail a reservation@caffeconcertomodena.it - avrà luogo mercoledì 28 novembre a partire dalle ore 22.00 (ingresso a pagamento con un ticket di 38,00 euro da versare in loco).

Prosegue quindi con la cantante inglese e il chitarrista italiano il calendario di concerti organizzati dal nuovo Caffè Concerto in collaborazione con il Bravo Caffè, storico punto di riferimento bolognese per la ristorazione con musica dal vivo. Dalla scorsa estate i due artisti sono impegnati in un tour mondiale per promuovere il loro album “Compared to what?” e sono stati recentemente paragonati a una lunga serie di geni della musica, come Janis Joplin e Tom Waits (per la voce), o Jimi Hendrix e Django Reinhardt (per il modo di suonare). La Morris e Forcione, con il loro importante percorso artistico alle spalle e unendo le rispettive energie, hanno costruito un pubblico comune in Italia, Gran Bretagna e in tutto il resto del mondo.

Insieme ampliano l’ambito in cui ognuno dei due è apprezzato, dando ai loro fan di lunga data la possibilità di conoscerli in una dimensione nuova. “Compared to what?” è il risultato di una collaborazione fruttuosa nella stesura dei testi delle canzoni che spaziano da problemi sociali dell’attualità a canzoni dall’emotività travolgente. L’album include le canzoni più note del recente passato di Sarah, con la loro appassionata intensità, e nuovi brani in cui Antonio dà prova delle proprie capacità, a cui si aggiungono alcune cover memorabili, in particolare quelle di Stevie Wonder e Bob Dylan.

Fino alla fine dell’anno si susseguiranno appuntamenti musicali con i Mother Funk il 30 novembre, i Mash Machine venerdì 7 dicembre, il Filippo Tirincanti Trio il 14, il 21 l’Insolito Groove e mercoledì 28 dicembre di nuovo con i Mash Machine.