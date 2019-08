"Calici di Stelle", il brindisi più atteso dell'estate torna a Castelvetro

Torna, Sabato 10 agosto, nel Centro storico di Castelvetro di Modena "Calici di Stelle". Evento che si svolgerà in contemporanea in molte piazze italiane e confermandosi la manifestazione estiva di maggiore rilevanza nel panorama dell'enoturismo nazionale, promosso da Associazione Nazionale Città del Vino e Movimento Turismo del Vino, che riunisce produttori vitivinicoli e specialità di gastronomia tipica, in una serata magica tra degustazioni e stelle cadenti.

Dopo il successo record delle scorse edizioni, la manifestazione verrà riproposta in versione “itinerante”, per vivere il Borgo Antico di Castelvetro in ogni suo angolo segreto. Presso postazioni dedicate, dislocate in tutto il centro storico, le cantine vitivinicole presenteranno il meglio delle proprie produzioni mentre i ristoratori del territorio proporranno specialità locali in versione street food. Originali suggestioni musicali, mercatino creativo artigianale mostre e osservazione degli astri nell’affascinante Piazza della Dama, coinvolgeranno il visitatore rendendo ancora più unica la degustazione.

In questa notte magica il Borgo si trasformerà in un ideale cielo stellato, l’area sarà infatti suddivisa in 6 zone ispirate alle costellazioni più famose: Orsa Maggiore, Orsa Minore, Cassiopea, Idra, Andromeda, Perseo.

Numerose saranno le "Postazioni street Food", allestite nei più famosi locali di Castelvetro:

Agriturismo Ca' Berti: Tortelloni di ricotta e spinaci "butto e salvia", Tortelloni di ricotta e spinaci "sugo alla levizzanese"

Agriturismo Podere Diamante: Crostate di frutta

Bicer Pin Enoteca Bistrot: Costaiola di maiale, patatine fritte

Giuseppina Bortolotti: Gnocco fritto farcito, Insalata di farro con pomodorini e rucola, frutta fresca

Il Castello: Focaccia di altamura farcita con vari gusti e panzerotti pugliesi

L'Eglise Cafè: Panino con porchetta, frittelle di baccalà, coni di zeppole

Locanda del Feudo: Crescentina XL con Mortadella del presidio Slow food salumificio Artigianquality, polenta croccante con crema di parmigiano e tartufo nero estivo, amaretti dello chef

ZoelloJe Suis: Tortellini alla panna, gramigna con la salsiccia, panino al ragù

Tortellini alla panna, gramigna con la salsiccia, panino al ragù Ristoranti del borgo: Bicér Pîn enoteca bistrot, Il Cappero alle Mura, L'Église Café, Locanda del Feudo, Pizzeria Il Castello

Il percorso di degustazione vini poi, si snoderà tra cantine e vini al banco, con proposte di qualità. In particolare, tra le cantine con postazione individuale:

Balugani Roberto

Cantina Settecani Castelvetro

Cavaliera

Fattoria Moretto

La Piana

Le Casette

Manicardi

Monte Remellino

Podere Ca' Berti

Righi by Cantine Riunite e CIV

Tenuta Pederzana

Dall'altra parte invece, vini al banco sommelier delle seguenti aziende:

Cantina Settecani Castelvetro

Cavaliera

Fattoria Moretto

La Piana

Le Casette

Manicardi

Opera02 di Ca' Montanari

Righi by Cantine Riunite & CIV

Tenuta Galvana Superiore

Tenuta Stufanello

Zanasi

Come anticipato, non mancheranno spettacoli, mostre e intrattenimenti. Sarà infatti possibile osservare la volta celeste in compagnia del "duo stellare" composto dal noto astrofotografo e divulgatore scientifico Pierluigi Giacobazzi e il musicista, compositore e scrittore Antonio "Rigo" Righetti". L'osservazione guidata delle meraviglie del cielo notturno estivo e la musica d'autore in versione "acustic-live" accompagneranno i partecipanti in un'indimenticabile esperienza emozionale.

Lo stesso Pierluigi Giacobazzi propone, all'interno dell'evento "Emozioni dal cielo", l'exhibit video-fotografica fatta di nuvole, tramonti, miraggi, eclissi solari e lunari, paesaggi notturni e crepuscolari capaci di condurre il visitatore in un percorso emozionale video-fotografico alla riscoperta delle meraviglie della volta celeste diurna e notturna.

La musica dei BLuE JazZatO, con Francesca Cavalieri alla voce, Davide Fregni al piano e tastiere e Francesco Coppola alla batteria e percussioni elettroniche; intratterrà tra un bicchiere di vino e l'altro i partecipanti con pezzi che travalicano i confini del tempo e le stagioni del gusto, brani immortali: Evergreens.

Non solo: il gruppo "Quinto Quarto", composto dai sassofonisti Stefano Ferrarini, Giovanni Torelli, Mattia Gianfelici, Denni Di Silvio e Mattia Capitò accompagnerà la degustazione enogastronomica con composizioni di musica classica e barocca.

Di genere diverso ma con le stesse finalità, a deliziare il pubblico contribuirà anche "Oscar Abelli Soul Quarter", composto da Oscar Abelli (percussioni e batteria), Martin Iotti (voce solista e basso elettrico), Max Marmiroli (saxofoni e maracas) e Follon Brown (chitarre e voce).

Ancora, il duo storico del Blues Italiano "Cocco & Little Paul" e ultime -ma non meno importanti- le percussioni affascinanti di Hang.

L'ingresso all'evento è a pagamento, e potrà essere effettuato dalle ore 20.00 alle ore 23.30 con le seguenti modalità:

Presso le casse, ubicate agli ingressi della manifestazione in via Cialdini e via Guardiola, sarà possibile acquistare:

“Ingresso Wine" a € 10,00 comprensivo di spettacoli live, osservazione guidata degli astri, calice di vetro e sacca portabicchiere personalizzati con il logo dell'iniziativa, n.4 coupon per degustazioni a scelta dei vini presso le postazioni delle cantine e/o il banco sommelier; "Ingresso Wine + Street Food" a € 20,00 comprensivo di spettacoli live, osservazione guidata degli astri, calice di vetro e sacca portabicchiere personalizzati con il logo dell'iniziativa, n.4 coupon per degustazioni a scelta dei vini presso le postazioni delle cantine e/o il banco sommelier, e n.8 coupon utilizzabili per il ritiro di specialità gastronomiche, acqua e bibite presso i punti ristoro street food.

All'interno della manifestazione sarà possibile l’acquisto di ulteriori coupon per Degustazione Vini e/o Street Food presso l'info point situato nel piazzale della Chiesa (se già in possesso dell’ingresso Wine o Wine + Street food).

In prevendita, da giovedì 1 agosto a venerdì 9 agosto presso l'ufficio del Consorzio di Castelvetro (Piazza Roma, 5 - Castelvetro di Modena) nei seguenti orari: da martedì a venerdì: 9.30-13.00 / 14.30-18.30, sabato: 10.30-13.00 / 15.30- 18.30, domenica: 10.30-13.00. Giorno di chiusura: lunedì.

In caso di maltempo la manifestazione è rimandata a domenica 11 agosto 2019.