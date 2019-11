Tumore al seno: a Medolla si parlerà di prevenzione e diagnosi precoce

Giovedì 7 novembre a Medolla, presso La Cantina con inizio alle 20.30, si terrà l’incontro “Hey bellezza! Storie di bisturi, pillole e sorrisi”, un appuntamento per le donne, inserito nella campagna informativa per la prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno.

Solo in Italia più di 52mila donne l'anno ricevono una diagnosi di tumore al seno. Come affrontare al meglio il percorso di cura tutelando la qualità di vita della donna? Questo è il filo conduttore dell’appuntamento, aperto al pubblico e completamente gratuito, durante il quale tre medici in prima in linea nella battaglia di ogni donna contro il cancro si alterneranno, approfondendo ciascuno un aspetto del percorso di cura.

Interventi in programma: “Curarsi è importante...ma vivere bene di più” a cura di Manuelita Mazza, Medico Oncologo presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano. “Combattere con intelligenza e precisione preservando ciò che è sano” a cura di Antonio Toesca, Chirurgo Senologo presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, esperto di chirurgia robotica mini-invasiva. “Naturale o Rifatto? Se rimane il dubbio... è perfetto!” a cura di Pietro Loschi, specializzato in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, ideatore e organizzatore dell’evento.

Salute, immagine corporea e autostima sono pilastri determinanti per la qualità di vita e di relazione di ogni persona e, oggi più che mai, della donna che si trova al centro di un percorso di cambiamento inevitabile. La serata aiuterà a conoscere nuovi approcci alla malattia oncologica, a comprendere il valore indiscusso della Chirurgia Ricostruttiva e a scoprire un sano concetto di Chirurgia Estetica. Per scelte di salute più consapevoli.