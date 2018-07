Bassa, sulle sponde del Cavo Lama il Campionato mondiale di pesca giovanile

Oltre 160 pescatori provenienti da 18 paesi da tutto il Mondo parteciperanno il 3 e 4 agosto nel Canale Cavo Lama a Novi di Modena, al Campionato del Mondo Giovanile di pesca al colpo. Gli atleti saranno suddividi in tre categorie: Under 15, Under 20 e Under 25 Le gare si svolgeranno sul Canale Cavo Lama nel tratto di oltre due chilometri da Ponte Tagliana a Ponte Scuole e in Località Ponte Borelle ,luoghi particolarmente ricchi di carpe, carassi, alborelle, scardole, pesci gatto ed altre specie. Si pesca con le tecniche inglese e roubasienne e con canne telescopiche.

L’evento è organizzato dal Comitato Organizzatore Campionato Mondiale Giovanile di Pesca Sportiva Dilettantistica con il patrocinio della regione Emilia Romagna e della Provincia di Modena e la collaborazione del Comune di Novi di Modena e della Bonifica Emilia Centrale.

Il Comitato organizzatore, presieduto da Enrico Corsini, presidente dell’ Associazione Pesca e Attività Subacquee Sezione di Modena Asd, confida sulla tradizionale passione dei modenesi per la pesca sportiva e sul valore di una manifestazione che potrà avere una ricaduta anche dal punto di vista turistico ed esprime soddisfazione per essere stati scelti per tale evento e ringrazia la FIPSAS NAZIONALE e FIPSED che saranno presenti con loro massimi rappresentanti alla Manifestazione.

L’inaugurazione ufficiale si terrà mercoledì 1 agosto alle ore 18,00 presso il Parco della Resistenza a Novi di Modena con la Cerimonia di presentazione delle Nazioni partecipanti.