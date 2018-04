Parte la nuova edizione della CampoMagnalonga

Ormai tutto pronto per la CampoMagnalonga, una passeggiata in mezzo alla natura adatta a grandi e piccini, con degustazioni di prodotti della nostra terra. Un momento di festa da passare in compagnia della famiglia o con gli amici. Si parte aalle ore 14 del 21 aprile, coon ritripoi in via Madonna, di fianco al Santuario della Sassola (parcheggio in via Ferrari).

Prezzi: adulti 10 euro, ragazi dai 6 ai 16 anni 5 euro, bambini sotto i 6 anni gratis.

Quest'anno lo scopo principale dell'iniziativa è quello di aiutare i progetti di Pet Therapy del Centro Terapeutico CAT di Campogalliano oltre a sostenere le attività sportive dedicate ai più piccoli della Scuola Calcio dell'Associazione Virtus Campogalliano.

Info e prenotazioni: 338.6156236, 338.5871400