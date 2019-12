"Cantiamo a don Arrigo", doppio concerto a Nonantola

Il Bel Canto con musiche sacre dedicato a Don Arrigo Beccari di Nonantola. Due appuntamenti, uno nella Cripta dell’Abbazia come prolungamento della Messa dedicata, il 27 alle ore 21. L’altro appuntamento nella Chiesa di Bagazzano, vicino alla Villa Casino Riva, domenica 29 alle ore 16.15. Un canto per ogni tipo di voce, iniziando dal Soprano Maryana Zin, il Contralto Anna Trotta, il tenore Paolo Zoboli e per finire con il basso Michele Mignone.