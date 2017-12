"È Festa per chi c'è". Capodanno all’Oratorio Don Bosco di Sassuolo

Torna quest’anno, il 31 dicembre, l’appuntamento con “E’ festa per chi c’è”: la festa di Capodanno organizzata dalla Sottosezione di Sassuolo di Unitalsi in collaborazione con il Comitato di Sassuolo della Croce Rossa Italiana ed il patrocinio del Comune di Sassuolo. Un’iniziativa gratuita, rivolta agli anziani, alle persone sole, ai malati: si potrà festeggiare insieme ed in allegria il Capodanno all’Oratorio Don Bosco, in via Giovanni XXIII a partire dalle ore 20,30.

Per partecipare alla cena, gratuita, è gradita la prenotazione. I riferimenti sono Luciana (348/6825234) e Francesca presso la parrocchia di San Giorgio (0536/881302). L’iniziativa è resa possibile grazie alla donazione in memoria del Cavaliere del Lavoro Oscar Zannoni.