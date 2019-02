Cappuccetto Rosso, tra fiaba e danza a Maranello

Con una originale rivisitazione della classica favola Cappuccetto Rosso della Compagnia La Luna nel Letto con la regia di Michelangelo Campanale e interpretata dai danzatori della Compagnia EleinaD per i bambini dai 6 anni in su prosegue sabato 9 febbraio alle ore 16.00 all’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello la rassegna di spettacoli per bambini dai 3 ai 12 anni ‘Teatro XXS’, curata da ATER Associazione Teatrale Emilia Romagna. Costo dei biglietti: adulti 6 euro, bambini fino a 12 anni 5 euro.

Michelangelo Campanale dirige un gruppo di danzatori-acrobati affrontando la più popolare tra le fiabe: Cappuccetto Rosso, che arriva da lontano e grazie alla scrematura del tempo racconta argomenti legati alla vita, in maniera semplice, ma esatta. Le relazioni tra i personaggi e la dinamica della storia si rivelano sulla scena attraverso il corpo, il linguaggio non parlato, ispirato all’immaginario dei cartoni animati di inizio ‘900; le luci, i costumi e le scene si compongono in una danza di simboli, citazioni pittoriche (Goya, Turner, Bosch, Leonardo da Vinci), che ridisegnano la fiaba con la semplicità di ciò che vive da sempre e per sempre.