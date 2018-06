Storia, conferenza di Franco Cardini a Montecuccolo di Pavullo

A cinque anni dalla scomparsa di padre Berardo Rossi, la Fondazione Mariele Ventre vuole ricordarne la figura e l’opera con una conferenza, organizzata in collaborazione con l’Accademia del Frignano «Lo Scoltenna» e con l’Antoniano di Bologna, patrocinata dal Comune di Pavullo nel Frignano, che si terrà domenica 24 giugno alle ore 15.30 nella chiesa di San Lorenzo martire a Montecuccolo di Pavullo nel Frignano (via Montecuccolo, 60-78).

La conferenza dal titolo «Raimondo Montecuccoli nella storia politica e militare del Seicento» sarà tenuta da Franco Cardini, professore emerito di storia medievale presso l’Istituto di Scienze Umane e Sociali di Firenze.

Il coro dei «Vecchioni di Mariele», formato da ex bambini del Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Mariele Ventre (il nome «Vecchioni» è stato scelto da loro stessi perché così era solita chiamarli Mariele quando, per raggiunti limiti di età, dovevano lasciare il Piccolo Coro), introdurrà e concluderà l’incontro con l’esecuzione di alcuni brani tratti dalla discografia ufficiale del Piccolo Coro dedicata a San Francesco d’Assisi.

In mattinata, nel vicino oratorio di Masana di Sopra, alle ore 10.00 verrà celebrata la Santa Messa, animata dal coro dei «Vecchioni di Mariele».

Padre Berardo Rossi, cofondatore dell’Antoniano di Bologna di cui per molti anni ha ricoperto la carica di direttore, è stato giornalista, storico, scrittore e saggista, paroliere, autore di numerose pubblicazioni, figura di grande spessore culturale, cui tanto deve la città di Bologna. Anch’egli nativo di Montecuccolo, nel 2002 padre Berardo Rossi ha pubblicato la biografia «Raimondo Montecuccoli. Un cittadino dell’Europa del Seicento» (Edizioni DiGi Graf), da cui traspare non solo la sapienza dello scrittore nel presentare il «personaggio» Montecuccoli e le sue vicende storico-politiche, ma anche l’amore per la terra, il Frignano, che è stata culla del grande Condottiero.

Franco Cardini è professore emerito di storia medievale presso l'Istituto di Scienze Umane e Sociali di Firenze, aggregato alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Si è occupato principalmente di storia delle crociate, dei pellegrinaggi in Terrasanta e quindi dei rapporti tra Europa e mondo musulmano: interessi che oggi ha ampliato dal medioevo all'attualità. E' Directeur d'Etudes all'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi, Fellow della Harvard University e Vicedirettore della Scuola Superiore di Studi Storici dell'Università di San Marino.