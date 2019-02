Sfilata di Carnevale nel quartiere Madonnina

Sfilata di carri, banda cittadina, giochi, balli, animazioni e merenda. Festa di Carnevale con tutti i crismi alla Madonnina, domenica 17 febbraio, a cura della polisportiva Madonnina con patrocinio del Quartiere 4 del Comune di Modena.

Dalle 14, per le vie principali del quartiere, sfilano i carri allegorici e il corteo mascherato, con partenza da via D'Avia nord. Quindi, via alla musica con la banda cittadina "Andrea Ferri" in concerto nel piazzale antistante la polisportiva Madonnina in via don Fiorenzi 135.

Poi, la festa prosegue nei locali della polisportiva con animazioni, giochi, balli e merenda per tutti i bambini.