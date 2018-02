Tutto mio il Museo. Carnevale in Galleria Estense

"Tutto Mio Il Museo" è l'insieme degli incontri dedicati alle famiglie per il Carnevale alla Galleria Estense a Modena che si terrà Sabato 10 Febbraio. La Galleria Estense aspetta tutti mascherati per passare un pomeriggio in allegria! Biribisso e Pela il Chiù erano giochi molto apprezzati dalla corte estense.

L'appuntamento è in Galleria Estense in Largo porta Sant’Agostino, 337, alle 16.00 con attività rivolte a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, con ingresso gratuito. E’ comunque necessario acquistare il biglietto di ingresso alla Galleria Estense 6 euro; 3 euro (biglietto ridotto).

Ingresso gratuito sino a 18 anni

Informazioni. Paola Bigini 059/4395715 ga-est.servizieducativi@beniculturali.it