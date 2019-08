Il fascino retrò della cartolina postale nella mostra “Eyes mail-art” del Photoclub Eyes

Il Dipartimento Progetti del PHOTOCLUB EYES BFI, in questi ultimi anni si è impegnato per ideare e portare a termini diversi progetti fotografici collettivi, tra cui EYES 365 e EYES 52, per i quali sono state realizzate anche due Monografie FIAF. Il primo si era svolto tramite cellulare e Whatsapp, un tema ed una immagine al giorno; il secondo invece ha visto un impegno settimanale.

Per l’anno 2018/2019, il terzo grande progetto interno al Photoclub Eyes ha previsto l’utilizzo di cartoline fotografiche, sempre seguendo i temi dati, questa volta 12, come i mesi dell’anno. Questo importante lavoro fotografico, dal titolo EYES MAIL-ART, è nato anche per celebrare il 150° anniversario della realizzazione della prima cartolina postale per mano di Emanuel Alexander Herrmann, professore di economia all’accademia militare teresiana.

I soci del Photoclub Eyes hanno partecipato con entusiasmo, stampando le proprie immagini in formato 10x15 cm e incollandole su uno speciale retro adesivo pre-impostato con l’indirizzo del club fotografico. Ogni autore ha potuto poi personalizzare la propria cartolina con citazioni, disegni, cose incollate, rendendola una vera e propria opera d’arte; infine non rimaneva altro che “imbucare” la propria immagine, conferendole un certo senso di viaggio e di libertà dalla propria usuale condizione di file intrappolato nei computer, nei telefonini. Valore aggiunto di queste immagini sono anche i segni casuali di usura dovuti al trasporto e ai vari passaggi all’ufficio postale, che rendono l’opera unica e irripetibilie.

Dal 2 settembre al 7 ottobre, tutte le cartoline saranno esposte presso la galleria FIAF del Photoclub Eyes di via Montessori a San Felice, con possibilità di visitare la mostra tutti i lunedì e i giovedì sera dalle 21 alle 24. L’inaugurazione dell’esposizione si terrà lunedì 2, alle 21:30.