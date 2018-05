Castelfranco, al via la seconda edizione de la Ciclistica

Domenica prossima 20 maggio avrà luogo la seconda edizione della Ciclistica della Città di Castelfranco Emilia. La manifestazione non è competitiva ed è aperta a tutta la cittadinanza con l’invito ad utilizzare il casco e l’obbligo al rispetto del codice della strada. La partecipazione è gratuita.

Il ritrovo è previsto alle 14.30 in Piazza della Vittoria con partenza alle 15 attraverso le seguenti strade: Via Garibaldi, Corso Martiri, Via Muzza Corona, Via Celeste, Via Marta, Via Parollara, Via Noce, Via Filzi, Via dei Mille, Via Galante, Via Bastarda.

Durante la manifestazione, la comitiva farà sosta al punto ristoro presso l’Acetaia Malagoli Daniele e visiterà il “Museo della Civiltà Contadina” presso l’azienda Agrituristica Grimandi Tonino. L’Acetaia è collocata, come da tradizione, nei sottotetti di una splendida villa padronale che, con 750 botti certificate esclusivamente per la maturazione e l’invecchiamento di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, è meta di numerosi turisti italiani e stranieri. Il Museo dell’Agriturismo Grimandi è noto per le prelibatezze gastronomiche che vi si possono degustare e per l’importanza storica del podere e della struttura in cui opera. Fu dimora dei Signori di San Marco, vassalli della Contessa Matilde di Canossa e successivamente, nel ‘600, dell’Ospitale degli Estensi, opera assistenziale che si occupava della cura degli orfani attraverso l’Istituto Bernardini.