Castelvetro: una serata di approfondimento interreligioso con Mons. Castellucci

E' in programma mercoledì sera - 15 gennaio - alle 20.30 la serata di approfondimento interreligioso dal titolo "La Custodia dell'Altro", che vedrà la partecipazione dell’arcivescovo di Modena- Nonantola, monsignor Erio Castellucci, del direttore generale della Comunità religiosa islamica italiana (COREIS), Abd Al-Sabur Gianenrico Turrini e di Cesare Barbieri, della sezione didattica del Museo ebraico di Bologna. Nella serata, letture dell’attrice Roberta Biagiarelli, che avrà anche il ruolo di moderatrice e canzoni di pace del coro Castelvoices della Parrocchia di Castelvetro.

"Questa serata - osserva Giorgia Mezzacqui Vicesindaco del Comune di Castelvetro - vuole essere segno di speranza, ponendosi in direzione contraria rispetto al clima attuale diffuso della ricerca del nemico e alle esperienze antisemite o razziste del nostro tempo. Cerchiamo invece di coltivare un sempre più necessario rapporto spirituale e fraterno tra cristiani, ebrei e mussulmani, in un mondo complesso che ha bisogno di questa nostra alleanza per il bene comune, ricercando nelle radici comuni spirituali la base per la costruzione del futuro".

