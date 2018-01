Casting per il film "The ice rift", Fanano diventa set cinematografico

Sabato 27 gennaio 2018 – ore 14.30, presso l’Ufficio APT del Comune di Fanano (P.zza Marconi 1) – si svolgerà la prima sessione di casting sull’Appennino Modenese per il film “The Ice Rift”, scritto e diretto dalla giovane regista emiliana Margherita Ferri.

Il progetto, prodotto dalla casa di produzione bolognese Articolture/Bottegabologna ha già vinto la Biennale College Cinema 2017/18, prestigioso programma di sostegno ai registi emergenti provenienti da tutto il mondo, promosso dalla Fondazione La Biennale di Venezia, con il supporto del Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo. Il film sarà presentato in anteprima assoluta alla 75esima Mostra del Cinema Venezia 2018.

L’opera racconta le vicende di Maia, una sedicenne riottosa e solitaria, unica femmina della squadra di hockey del paese, la cui vita, sia in pista che fuori, è piuttosto dura. L’incontro forzato con Vanessa, la fidanzata del capitano della squadra e sua coetanea, la mette per la prima volta a stretto contatto con una sua coetanea, e il tempo che trascorreranno insieme nel rifugio di montagna della famiglia di Maia, porterà entrambe le ragazze a un momento di crescita personale e alla necessità di sfuggire ai ruoli che la comunità le ha forzate a interpretare.

Le riprese del film, che come sfondo alla storia intendono dipingere la vita e la bellezza dell’Appennino Emiliano, si svolgeranno prevalentemente nel Comune di Fanano tra marzo e aprile 2018 e per questo la produzione cerca giovani talenti proprio sul territorio. Oltre ad una ricerca tra gli studenti delle scuole “della montagna” della provincia di Bologna (IIS Fantini di Vergato, IIS Montessori Da Vinci di Porretta Terme e ISICAST di Castiglione dei Pepoli – quest’ultimo ospiterà un’altra sessione di riprese del film) il team di lavoro arriva a Fanano per continuare il talent-scouting: pochi i ruoli a disposizione, tutti per ragazzi adolescenti e giovani adulti, e per questo si richiede un’età scenica tra i 16 e i 24 anni, preferibilmente residenti in zona e capaci di pattinare sul ghiaccio. Sessione dedicata a porte chiuse, invece, per i giocatori delle squadre di hockey di Fanano. Non è richiesta esperienza attoriale pregressa.

Per informazioni, scrivere all’indirizzo mail casting@articolture.it (con oggetto “Fanano”) o chiedere presso l’Ufficio Turistico di Fanano 0536-68696