"Gli uomini sono come le lavatrici", Caterina Balivo presenta il suo nuovo romanzo al Forum Monzani

Bella, famosa, influencer, simpatica, Caterina Balivo, volto noto di RaiUno, debutta come scrittrice con un romanzo che sta riscuotendo grande successo. "Gli uomini sono come le lavatrici" (Mondadori) è un'ironica riflessione sul mondo maschile attraverso le avventure e disavventure di una ragazza bella, colta e un po' ribelle: l'autrice presenta il libro domenica 3 febbraio alle 17 a Modena, al BPER Forum Monzani di via Aristotele.

La protagonista del romanzo è Lara, una ragazza napoletana verace che dice sempre la verità (spesso però esagera nel parlare), taglia i vestiti dei suoi fidanzati se scopre che la tradiscono, guarda i loro cellulari. Un personaggio che assomiglia molto alla sua autrice, che spiega così il titolo del libro: "Gli uomini sono meravigliosi, durano come le lavatrici, ma le lavatrici sono più fedeli. Lara, la protagonista del romanzo, dopo aver concluso una storia d'amore si porterà appresso solo la lavatrice che la accompagnerà in tutte le case e le città in cui andrà ad abitare. È l'oggetto simbolo di una storia finita».

In pratica l'amore finisce, gli uomini si cambiano, ma le lavatrici sono come i diamanti: per sempre. Mentre i fidanzati bisogna tenerseli finché durano. Oltre a Lara la vera protagonista del romanzo è appunto la sua lavatrice, che la segue ovunque: unica testimone delle storie, degli amori e delle vicissitudini della sua proprietaria che da Napoli si ritrova a Roma. Poi il destino la porterà a Milano. Nelle pagine di questo romanzo d'amore si ride e ci si commuove. E, naturalmente, si sogna. C'è Lara, c'è la lavatrice. Ci sono le amiche. E ci sono diversi lui. Ma ci sono pure tanti ostacoli da superare, tra ragioni e sentimenti, buoni o cattivi che siano.

Caterina Balivo è nata a Napoli nel 1980, ma è cresciuta ad Aversa. Firma il suo primo contratto con la Rai a 19 anni e oggi, dopo esperienze di successo come autrice e conduttrice, è il nuovo volto del pomeriggio di Rai1, dove conduce "Vieni da me", salotto televisivo dove gli ospiti possono raccontarsi senza filtri. Sposata e mamma di due bambini, Guido Alberto e Cora, Caterina è tra le influencer più quotate grazie alla sua attività sui social network con numeri in continua crescita, oltre che per il suo seguitissimo blog, Caterina's Secrets.