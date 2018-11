"Cattive Ragazze", in scena a San Possidonio nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne

Per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne l’Assessore ai Servizi Sociali Anna Malavasi e la Consigliera delegata alle pari opportunità, Claudia Pitocchi, propongono, sabato 24 novembre alle 21.00 presso l’Auditorium Principato di Monaco in via Focherini, San Possidonio (MO) la serata teatrale “Cattive Ragazze”.

Il progetto Cattive Ragazze, ideato da Giulia Mesumeci, è un progetto teatrale, educativo e di ricerca che si basa sulla graphic novel "Cattive Ragazze, 15 storie di donne audaci e creative" di Assia Petricelli e Sergio Riccardi. Saranno messi in scena quindici racconti di donne, personaggi e interpreti di cambiamenti profondi, nella storia e nella civiltà che hanno avuto idee rivoluzionarie e che hanno cambiato e stravolto tradizioni e stereotipi.

Uno spettacolo unico e da non perdere, uno splendido progetto che ha ottenuto grandi consensi, importanti e prestigiosi premi e che coinvolge professionisti della comunicazione e del teatro.