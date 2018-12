A Modena la cena d'auguri di Forza Civica Emilia-Romagna

Giovedì 6 dicembre alle ore 21 presso il ristorante Lo Stalliere (via Cave di Ramo, 446 - Modena) si terrà la tradizionale cena degli auguri dell'associazione politico-culturale Forza Civica Emilia-Romagna. Oltre che occasione per scambiarci gli auguri di Natale parleremo delle nuove iniziative da proporre nel nuovo anno e dei possibili scenari futuri che potrebbero vedere la "nostra" Forza Civica protagonista e vera alternativa civica per il cambiamento.

Visto il periodo prenatalizio gli organizzatori sollecitano la conferma la partecipazione nel più breve tempo possibile al numero 348 9316167 (anche via sms o whatsapp).