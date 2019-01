Porta Aperta, cena e conferenza per la raccolta fondi a sostegno dell'ambulatorio medico

Il 25 gennaio 2019 alle ore 20 presso la parrocchia Santa Rita di Modena, si terrà una cena a buffet di raccolta fondi a sostegno dell’ambulatorio medico dell’associazione Porta Aperta.

A seguire, alle ore 21.15 si terrà la conferenza aperta a tutti "La prevenzione delle malattie infettive: il ruolo del volontariato". ​

Attivo dal 1990 grazie ad un gruppo di medici volontari che negli anni è sempre aumentato di numero fino agli attuali 15, l’ambulatorio offre, in convenzione con l’Azienda Usl di Modena, un servizio di medicina di base e di somministrazione di farmaci, garantendo il diritto alla salute a coloro che non possono accedere al servizio sanitario nazionale: senzatetto, persone di passaggio, stranieri irregolari, persone che hanno perso la residenza. L’ambulatorio è aperto tutto l’anno, dal lunedì al venerdì, per un totale di 2.408 accessi all’anno e un numero complessivo di 5.115 visite.

Per info e prenotazioni: 345 701 45 04 - giorgio.bonini@portaapertamodena.it.